VIDEO | „Niciodată nu m-am interesat cine ne arbitrează”. Reacția adversarilor CFR-ului după criticile lui Petrescu la adresa „fluierașilor”

CFR Cluj vine la Voluntari în prima zi de Paște pentru a-și păstra poziția de lider în Liga 1. Va întâlni însă o echipă care pierde greu pe teren propriu.

Dar și un antrenor care nu este deloc preocupat de arbitrii care conduc meciurile echipe sale. Liviu Ciobotariu a mărturisit acest aspect la conferința de presă de dinaintea jocului împotriva campioanei României. Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Adrian Cojocaru să conducă întâlnirea din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1.

„Nu cred că ar trebui să aibă presiune, pentru că ar trebui să își vadă de arbitraj, să arbitreze corect. Toți greșim, și eu poate am fost nepinspirat când am făcut echipa în momentul în care trebuia să bag pe altcineva, la fel și un arbitru. Important este să ne iasă jocul. Nu știu cine ne arbitrează, pe cuvânt de onoare dacă știu. Niciodată nu am întrebat cine ne arbitrează.

Rivalele CFR-ului o să țină cu noi pentru că le-ar avantaja un rezultat pozitiv al nostru este clar că vom avea mai mulți susținători. Când vom juca cu FCSB și Craiova va fi invers, vrem să ne ridicăm la nivelul play-off-ului. Am făcut jocuri bune în play-off, avem două victorii, îmi doresc să mai câștigăm jocuri, suntem într-o perioadă bună exceptând jocul cu FCSB”, a declarat Liviu Ciobotariu, înaintea confruntării cu ardelenii.

Tehnicianul revelației acestui sezon este convins că adversara va fi super motivată după cele două înfrângeri din derbyurile cu FCSB și Universitatea Craiova.

Întâlnim o echipă cu jucători cu multă calitate tehnică cu un antrenor cu mare experiență care știe să gestioneze situațiile de la echipa lui, cu siguranță jocul va fi foarte greu vom întâlni o echipă rănită în orgoliu după ultimele rezultate ale lor. De partea noastră avem un moral bun după jocul din Cupa României, dar a trecut, ne-am bucurat de acest succes, însă acum ne gândim la jocul cu CFR.

Va fi probabil o anumită presiune pe ei și de fiecare dată când a fost așa au jucat foarte bine, noi va trebui să ne ridicăm la nivelul acestui joc și să încercăm să scoatem cât mai mult din el, un rezultat bun, pozitiv. Ne-ar prinde bine pentru ce avem de făcut în continuare, în mod normal acasă am făcut jocuri foarte bune indiferent cu cine am jucat. Avem un randament bun, aștept de la jucătorii mei să facă un joc bun și să ne ridicăm la nivelul acestui joc”, a concluzionat Ciobotariu.