VIDEO | Novak Djokovic a fost eliminat în sferturi la Roma! Sârbul riscă să ajungă pe locul 3 ATP înainte de Roland Garros

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, a pierdut în sferturi la Roma.

Principoalul favorit al competiției a fost învins cu 2-6, 6-4, 2-6, de danezul Holger Rune (7 ATP, cs 7).

FEARLESS HOLGER ⭐️

The moment @holgerrune2003 moved 2-1 in his head-to-head with Djokovic and reached his 3rd Masters 1000 semi-final! @InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/x6euAiIibP

