VIDEO | Novak Djokovic a izbucnit în lacrimi după ce a fost învine la Wimbledon: „Nu îmi place să pierd un asemenea meci”

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a ratat șansa de a câștiga al 24-lea turneu de Mare Șlem din carieră.

El a fost învins în finală la Wimbledon de spaniolul Carlos Alcaraz (1 ATP, cs 1) cu 6-1, 6-7 (6),1-6, 6-3, 4-6.

La festivitatea de premiere, Djokovic nu și-a mai putut stăpâni lacrimile când a văzut că fiul lui îl susținea din tribune și zâmbea, chiar dacă rezultatul nu a fost favorabil sârbului.

„Nu e un moment plăcut pentru mine, dar pentru Carlos este cu siguranță. Trebuie să încep cu laudele pentru el. Ai jucat foarte bine, ai fost inspirat la serviciu. Felicitări.

Classy words from the seven-time champion.

An emotional Novak Djokovic speaks after his #Wimbledon final defeat to Carlos Alcaraz… pic.twitter.com/Lvg980Sbn8

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023