VIDEO | Novak Djokovic a revenit pe teren după o lună! Victorie în aproape 2 ore cu ocupantul locului 198

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, liderul mondial, a avut nevoie de o oră și 48 de minute pentru a se califica în Turul 3 la Monte Carlo.

El l-a învins cu 7-6 (5), 6-2 pe rusul Ivan Gakhov, care a intrat pentru prima dată în Top 200 ATP chiar la începutul acestei luni, după ce a câștigat turneul challenger de la Girona.

