VIDEO | Ons Jabeur este în finală la Wimbledon! Aryna Sabalenka a ratat șansa de a deveni în premieră, de luni, lider WTA

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur (6 WTA, cs 6) este a doua finalistă a ediției din acest an a turneului de la Wimbledon.

Sportiva africană a învins-o în penultimul act pe belarusa Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2) cu 6-7 (5), 6-4, 6-3. În urma acestui rezultat, Jabeur va juca a doua oară la rând finala pe iarna londoneză. În 2022 a fost învinsă cu 6-3, 2-6, 2-6 de kazaha Elena Rybakina, de care a trecut la ediția din acest în sferturi.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳@Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y

