VIDEO | Patrick Mouratoglou a spus cum s-a dopat Simona Halep: „Noi i-am propus să ia colagen”

Pe 12 septembrie, jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost suspendată 4 ani pentru dopaj.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (32 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).

Pentru prima dată de la declanșaarea scandalului, antrenorul Simonei, Patric Mouratoglou, a avut o ieșire fermă.

„Sunt încrezător în ce privește apelul Simonei la TAS, pentru că este un tribunal independent. Am putut determina de unde vine contaminarea. Noi i-am propus să ia colagen și i-am adus acest colagen de la o companie.

Patrick Mouratoglou finally publically takes responsibility for what happened to Simona and says he is confident in her appeal with the CAS.@pmouratoglou: „I feel responsible for what happened because it’s my team, so me basically, who brought her (Simona) this collagen.” pic.twitter.com/83RGSHUiIt

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 3, 2023