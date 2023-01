VIDEO | Primele declarații ale lui Alexandru Ișfan ca jucător al Universității Craiova! Marea dorință a atacantului

Alexandru Ișfan este, de miercuri, jucătorul Universității Craiova. El vrea să ia titlul cu echipa olteană și să joace la naționala de seniori.

Alexandru Ișfan vrea să ia titlul cu Universitatea Craiova

Fostul jucător al celor de la FC Argeș în cantonamentul din Antalya cu lotul Universității Craiova și a oferit primele declarații pentru pagina de facebook a grupării din Bănie.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea. Referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, pentru că au fost discuții de mai mult de doi ani, iar acum mă bucur că s-au concretizat și am semnat, sunt foarte fericit. Am câțiva prieteni cu care mă știu de ceva timp, care au trecut pe la club.

Suporterii sunt minunați, la fel și stadionul și multe chestii pe care nu le pot spune, dar sunt foarte fericit. În primul rând vreau să îmi ajut echipa cât mai mult, să marchez și la final să ne bucurăm cu toții, să fim campioni.

Mă știam cu băieții de la U21, Screciu, Markovic, Cîmpanu, Baiaram și Florescu care este la mine din oraș, ne știm de mici. Cu Dan Nistor mă știm, iar cu restul băieților mă știu din campionat. Odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova trebuie să trec cât mai repede, iar să fac pasul la prima reprezentativă a României este un obiectiv al meu”, a spus Ișfan.

Alexandru Ișfan a început fotbalul în 2018, la CS Mioveni, pentru care a marcat 8 goluri în 60 de meciuri. a ajuns la FC Argeș pe 21 aprilie 2021, înscriind de 7 ori înj același număr de jocuri.

În acest sezon al Superligii a jucat în toate cele 21 de etape, a fost integralist de 16 ori și a înscris de 4 ori: de 2 ori cu CFR Cluj, în Etapa a 3-a (scor final, 3-1), o dată cu Chindia, în Etapa a 7-a (2-1) și o dată cu CS Mioveni în Etapa a 21-a (2-2), de fiecare dată pe teren propriu.