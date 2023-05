VIDEO | Primul gol al lui Ianis Hagi la Rangers după 16 luni: „Îmi este greu să descriu ce am simțit când am marcat”

Atacantul român Ianis Hagi a marcat în victoria obținută de Rangers cu 3-1 pe terenul celor de la Hibernian.

Ianis Hagi nu mai marcase pentru Rangers din 18 ianuarie 2022

Folosit titular, românul a dus scorul la 2-0 în minutul 55 al meciului care a contat pentru etapa a 36-a a campionatului. La o fază prelungită de atac a oaspeților, Hagi a preluat mingea pe piept și a șutat din interiorul careului mare.

Balonul a revenit la el, după ce a fost blocat de ce a fost blocat de un adversar, dar de această dată internaționalul român nu a mai ratat, înscriind cu un șut puternic pe jos.

Imediat după gol, Ianis Hagi s-a pus în genunchi și a început să plângă în hohote, fiind înconjurat de colegi. A fost primul gol marcat de Hagi după o pauză de de 16 luni și 3 zile. Precedenta reușită data din 18 ianuarie 2022, când a înscris în Aberdeen – Rangers 1-1.

După 3 zile se accidenta grav în meciul cu Stirling din optimile Cupei Scoției. Ruptura de ligamente încrucișate ale genunchiului a atras o operație și o perioadă de inactivitate de peste un an.

„Îmi este greu să descriu ce am simțit când am marcat”, a recunoscut Ianis Hagi

La finalul partidei cu Hibernian, Ianis Hagi a descris trăirile pe care le-a avut după gol. „Știam că ne așteaptă un meci dificil, dea ceea cred că este o performanță bună faptul că am mai marcat de 3 ori.

Am jucat bine și în precedentul meci (n.r. – 3-0 acasă cu Celtic), avem 3 victorii la rând, așa că suntem mulțumiți.

Îmi este greu să descriu ce am simțit când am marcat. M-am bucurat secunde bune alături de colegi, pentru că mai puteam să-mi stăpânesc emoțiile. Ultimele 16 luni au fost foarte dificile pentru mine. Am muncit mult să revin pe teren. Acum am marcat și sunt foarte încântat, pentru că a fost o nouă provocare pentru mine.

Această reușită mă ajută să privesc înainte cu mai multă încredere. Sunt foarte fericit că joc la această echipă, iar golul este cea mai mare bucurie a mea din ultimele 16 luni.

Am muncit pentru astfel de moment, să mă bucur alături de suporteri. Au venit atât de mulți aici, să ne susțină, ne-au arătat atât de muștă afecțiune pe parcursul meciului și am considerat că trebuie să le mulțumesc bucurându-mă alături de ei.

M-au susținut permanent, mai ales pe timpul accidentării și când am revenit la antrenamente. Nu știu altă metodă de a le mulțumi. Dar, în același timp, golul este o provocare să înscriu în continuare”, a spus Ianis Hagi după meci.