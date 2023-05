VIDEO | Rapid, eliminată din sferturile Ligii Campionilor! Vipers a câștigat returul la 9 goluri

Echipa feminină de handbal Rapid a părăsit Liga Campionilor, fiind scoasă din cursa pentru trofeu de campioana în exercițiu, Vipers.

Rapid, învinsă de Vipers și în returul sferturilor Ligii Campionilor

Echipa norvegiană câștigase manșa tur, disputată la București, cu 31-25, iar în retur s-a impus cu 40-31, după ce la pauză scorul era egal, 18-18.

Campioana României dion sezonul trecut a căzut după minutul 40 al manșei secunde, când Vipers s-a distanțat pe tabela de marcaj.

Cea mai bună marcatoare a echipei gazdă a fost Naes Andersen, cu 7 reușite, urmată de Jerabkova, Vyakhireva și Roberts, fiecare cu câte 5.

Pentru Rapid, Sorina Grozav a marcat cele mai multe goluri, 7, iar Lorena Ostase și Eliza Buceschi au punctat de câte 6 ori.

„Am făcut ce am putut, dar nu a fost suficient. Vipers au fost echipa mai bună în ambele jocuri. Am avut un sezon bun, la prima noastră participare în Liga Campionilor. Sunt foarte mândră de tot ce am făcut anul acesta”, a declarat Eliza Buceschi la final, conform site-ului oficial al competiției.

La această oră se joacă alt meci din sferturi. Gyor conduce Odense pe teren propriu cu 21-14, după ce în tur se impusese cu 29-27.

Mâine, CSM București încearcă să remonteze diferența de 4 goluri la care a pierdut pe terenul lui Esjberg, 28-32. Ultimul sfert este cel dintre Metz și Rail Cargo (32-26 în tur).