VIDEO | Reacție dură a lui Burleanu, la adresa contestatarilor: „Mi-am propus să trec peste criticile nefondate”

Răzvan Burleanu (37 de ani) a declarat, miercuri, că şi-ar fi dorit să aibă un contracandidat la alegerile pentru postul de preşedinte al Federației Române de Fotbal.

Acesta spune că priveşte unele dintre reacţiile de după eveniment ca fiind “un adevărat nonsens”.

“Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, am spus-o de nenumărate ori. Din păcate nu am avut un contracandidat. Am avut dezbaterea de idei, de opinii, tot cu membrii afiliaţi. Partea bună a fost că în această perioadă am putut să ne concentrăm atenţia exclusiv pe administraţie. Cât despre diferitele reacţii, multe dintre ele le-aş putea cataloga ca fiind un adevărat nonsens. Ceea ce mi-am propus în următorii patru ani este să trec mult mai uşor peste criticile nefondate şi eu şi echipa mea să fim din ce în ce mai buni”, a declarat Burleanu.

Burleanu a câştigat, în 12 aprilie, al treilea mandat consecutiv la conducerea FRF. Acesta a fost votat în unanimitate de cei 266 de membri prezenţi dintre cei 278 afiliaţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Arena Naţională din Capitală.