VIDEO | Record istoric în NFL! Meci câştigat cu un field-goal de la 66 de yarzi

Tucker le-a adus victoria celor de la Baltimore în ultimele secunde ale confruntării cu Detroit Lions. A transformat un field-goal cu o reuşită uluitoare de la 66 de yarzi, record în istoria competiţiei.

DID THAT JUST HAPPEN?!?!

JUSTIN TUCKER 66-YARD FIELD GOAL FOR THE WIN! #RavensFlock pic.twitter.com/LyHkSUiwk9

— NFL (@NFL) September 26, 2021