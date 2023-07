VIDEO | Remco Evenepoel s-a impus în Clasica San Sebastian! Campionul mondial a egalat un record vechi de 36 de ani

Ciclistul belgian Remco Evenepoel s-a impus în ediţia cu numărul 43 a cursei Clasica San Sebastian, desfăşurată sâmbătă în Spania.

Campionul mondial en titre a câştigat pentru a treia oară în cariera sa, după succesele din 2019 şi 2022. Singurul care a mai realizat acest lucru a fost spaniolul Marino Lejarreta, care a triumfat în 1981, 1982 și 1987.

