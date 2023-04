VIDEO | Remiză între Mirel Rădoi și Marius Șumudică în Arabia Saudită! Alexandru Mitriță a marcat primul gol al oaspeților

Al-Tai, formaţie pregătită de Mirel Rădoi, a terminat la egalitate, 2-2, pe teren propriu, cu Al-Raed, antrenată de Marius Şumudică.

Meciul a contat pentru Etapa a 22-a a campionatului Arabiei Saudite. Internaționalul român Alexandru Mitriţă a deschis scorul în minutul 8, cu un șut puternic din prima, sub transversală, de la aproximativ 14m.

𝐀𝐋 𝐑𝐀𝐄𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐋𝐎𝐂𝐊 🚀

Mitrita with the volley to give the away side an early lead#RoshnSaudiLeague | @tai1381 | @alraedclub pic.twitter.com/kXtdgR5C6V

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 5, 2023