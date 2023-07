VIDEO | Revenirea anului în tenis! Rebecca Sramkova s-a calificat în sferturi la Varșovia, după ce a salvat 4 mingi de meci la 1-5

Jucătoarea slovacă de tenis Rebecca Sramkova (174 WTA) a produs surpriza competiției la turneul de la Varșovia.

Venită din calificări, ea a învins-o cu 7-5, 3-6, 7-5 pe sportiva cehă Karolina Muchova (18 WTA, cs 2), după 2 ore și 59 de minute.

Comeback of the season!? 🔁

Fighting back from 1-5 down in the final set and saving FOUR match points, Sramkova takes out [2] Muchova, 7-5, 3-6, 7-5!#BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/W01Fz2rsuX

— wta (@WTA) July 27, 2023