VIDEO | Romario Benzar, bucuros că a ajuns la echipa de suflet: „E un pic atipic pentru un timişorean”

Fundaşul dreapta al formaţiei UTA, Romario Benzar, a declarat că este foarte fericit de transferul la gruparea arădeană.

„Se ştie că simpatizez cu UTA de mic”, a declarat Romario Benzar

Transferul a fost anunțat sâmbătă, iar fotbalistul a făcut marți joncțiunea cu echipa, în cantonamentul din Antalya. „Mă bucur mult că am semnat cu UTA, e un club mare al României. Eu am mai avut o oferte de la UTA când m-am întors din Italia. Şi am zis că a treia oară nu mai pot să refuz, mai ales că se ştie că simpatizez cu UTA de mic şi mă bucur că am ajuns în sfârşit aici.

E un pic atipic pentru un timişorean, ştiu, dar aşa a fost să fie şi mă bucur. La Arad e un public senzaţional, este un atu pentru noi. Orice adversar are viaţă grea pe terenul nostru. Sperăm să îi facem fericiţi pe suporteri. Sunt foarte fericit, colegii şi antrenorul m-au primit bine, sper să ne îndeplinim obiectivele”, a spus fundaşul.

„Eu sunt încrezător, e un lot valoros aici, important e să creăm un grup unit şi să dăm totul pe teren pentru a avea rezultate. Sperăm ca experienţa pe care o avem mulţi dintre noi să ne ajute în partidele care urmează. Cupa României este un obiectiv la care toţi ne gândim. Sperăm să ne calificăm în finală”, a adăugat Benzar.

Romario Benzar a semnat până în vară, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon

El a menţionat că e important ca UTA să câştige primul meci oficial, cel cu FC U Craiova 1948. „Am urmărit multe meciuri ale echipei, pot spune că de multe ori nu a avut şansă. Dar am observat că se lucrează mult la finalizare, important este să marcăm, să câştigăm pentru a ieşi de acolo de jos.

Trebuie să o luăm pas cu pas, iar primul este meciul cu Craiova. Sper să câştigăm, iar apoi uşor-uşor lucrurile se vor aşeza. Am încredere că vom ieşi de acolo de jos şi vom termina campionatul cât mai sus posibil”, a menţionat Benzar.

