VIDEO | S-au dat primele trofee la Wimbledon! Mate Pavic și Lyudmyla Kichenok sunt campioni la dublu mixt

Jucătorul croat de tenis Mate Pavic și ucraineanca Lyudmyla Kichenok sunt primii campioni ai ediției din acest an de la Wimbledon.

Al treilea turneu de Mare Șlem al anului și-a desemnat primii campioni. Mate Pavic și Lyudmyla Kichenok (cs 7) i-au învins în finală pe Joran Vliegen și Yifan Xu (Belgia, China) cu 6-4, 6-7 (9), 6-3.

Glory at SW19 🏆

Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 👏#Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y

