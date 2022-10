VIDEO – Salah a reuşit cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor

Fotbalistul echipei Liverpool, Mohamed Salah, a reuşit, miercuri seară, la meciul cu Glasgow Rangers, scor 7-1, cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor.

Salah a marcat în minutele 76, 80 şi 81.

Cu 7 minute (şase minute şi 12 secunde), Mohamed Salah a doborât recordul de opt minute stabilit de Bafetimbi Gomis în 7 decembrie 2011, la un meci Dinamo Zagreb – Lyon, scor 1-7.

Potrivit UEFA, recordul pentru cel mai rapid „hat-trick perfect” este deţinut în continuare de Mike Newell – 9 minute, la meciul Blackburn – Rosenborg, scor 4-1, în 6 decembrie 1995. Este hat-trick-ul perfect deoarece Newell a înscris un gol cu piciorul stâng, un gol cu piciorul drept şi unul cu capul.

Salah este al doilea jucător care reuşeşte un hat-trick în Liga Campionilor în actualul sezon, după Robert Lewandowski (FC Barcelona – Plzen, scor 5-1, la 7 septembrie).

De asemenea, Mohamed Salah este al 100-lea jucător care reuşeşte un hattrick în LC.

All of Liverpool’s goals vs Rangers – what a delight! Bobby Firmino, Mo Salah and Darwin Nunez – tidy! A hat trick of assists for Diogo Jota! pic.twitter.com/4WWqfUN5WH

— Imani W – Women In Footie ⚽️❤️🇺🇸 (@imanilfc) October 13, 2022