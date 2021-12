VIDEO | Săpunaru, categoric cu privire la echipa națională: „Dacă vine Dan Petrescu, sigur nu mă ia”

Înaintea meciului cu FCSB, Cristi Săpunaru a fost chestionat cu privire la o posibilă revenire la echipa națională a României.

Fundașul central de la Rapid a răspuns categoric. Nu se mai gândește la prima reprezentativă, cu toate că evoluțiile sale din acest sezon sunt unele consistente, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători de profil defensiv din campionat.

Ajuns la 37 de ani, Săpunaru este convins că dacă Dan Petrescu va fi viitorul selecționer al României, atunci șansele sale de revenire în tricoul tricolor sunt nule. Acesta a bifat 36 de selecții pentru echipa națională.

”Să nu sărim calul, totuşi. Am spus şi am repetat de 15 ori! Ajunge, am şi eu o vârstă. Joc, îmi fac treaba la Rapid. Sunt atâţia jucători talentaţi şi tineri care pot să joace la echipa naţională fără niciun fel de problemă. Nu văd ce să mai căutăm noi ăştia, mai în vârstă, la echipa naţionala. Trebuie să aibă şi ei o şansă.

Dacă vine Dan Petrescu la naţională, sigur nu mă ia”, a declarat Cristi Săpunaru, în conferinţă de presă premergătoare duelului dintre Rapid și FCSB.