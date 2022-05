VIDEO | Scandal în finala CM de snooker! Ronnie O’Sullivan are un avans confortabil în a doua sesiune

Campionatul Mondial de snooker, care se desfășoară la Teatrul Crucible din Sheffield, a ajuns în a doua sesiune a finalei. Ultimul act și-l dispută englezii Ronnie O’Sullivan (nr. 1 mondial cs 2) și Judd Trump (4, cs 4), iar primul s-a certat cu arbitrul Olivier Marteel.

Scandalul dintre liderul clasamentului mondial, Ronnie O’Sullivan, și arbitrul finalei CM de snooker, Olivier Marteel, a luat proporții în ultimul frame al primei sesiuni, conform eurosport.com.

O’Sullivan a comis un fault de șapte puncte, iar când Trump s-a pregătit să intre la masă, a avut loc un dialog pe un ton ridicat între liderul clasamentului mondial și oficialul meciului. Acesta din urmă i-a atras atenția asupra unui incident care nu a fost surprins în direct de camerele de filmat, dar multiplul campion mondial nu a recunoscut.

Ronnie O’Sullivan reacts furiously to a warning issued by Olivier Marteel 👀😤

Judd Trump suggests the warning could have been issued after the frame 🗣#ilovesnooker pic.twitter.com/2jRZxG6bBi

— Live Snooker (@Livesnooker) May 1, 2022