VIDEO | Scandal monstru la un club de fotbal din România: „E o lipsă crasă de atitudine a jucătorilor în teren”

FC Buzău are ambiții mari în acest sezon, dar în primele trei etape din Liga a 2-a, buzoienii au obținut un singur punct.

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a criticat, luni, la finalul unei şedinţe de consiliu judeţean, prestaţia echipei de fotbal.

„Am făcut apel la ceilalţi implicaţi, investitor privat, şi toţi ceilalţi. Trebuie să ne dăm mâna în spriritul echipei şi să nu aruncăm banii publici absolut degeaba. Consiliul Judeţean nu se implică în problemele tehnice, cine joacă, cine antrenează. Nu suntem nici antrenori, nu suntem nici manageri de club, nu suntem nici procuratori de jucători, şi aşa mai departe, însă fiecare trebuie să-şi facă treaba. Ca microbist, pentru că îmi place fotbalul, am fost la meci, am vrut să realizez şi eu ce se întâmplă acolo, pentru că mi s-a părut o lipsă crasă de atitudine a jucătorilor în teren.

Ca neprofesionist, am vrut să văd, poate s-au schimbat lucrurile, am vrut să înţeleg. Nu e treaba mea ce face antrenorul, dar văd şi eu o lipsă de atitudine. Eu vreau să aloc nişte bani publici, dar înainte să ceri trebuie să şi oferi„, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Acesta a spus că nu acceptă ca banii publici să fie folosiţi fără o justificare.

„Echipa nu va fi un loc în care nişte oameni îşi vor lua banii şi vor merge pe principiul timpul trece şi mergem mai departe. (..) Ştiu că mă vor înjura suporterii, dar să recunoaştem, noi în Liga I mari tradiţii nu avem, a fost o echipă meteorică în Liga I. Mi-aş dori să atragem cât mai mulţi parteneri din societatea civilă, în doi, trei ani să avem o oarecare performanţă în Liga 1, acesta este şi scopul. Nu vreau să creştem ca Făt-Frumos ca apoi să retrogradăm. Vreau să putem să creştem juniori, copii cărora le place fotbalul, pentru că dacă nu începem de jos în sus nu o să facem absolut nimic. Acum echipa a fost încropită şi am fost de acord să fie încropită doar la început„, a mai spus el.

Petre Emanoil Neagu a mai spus că la echipa din Crâng trebuie să joace fotbaliști tineri, nu cei trecuți de prima tinereţe.

„Sunt de acord, nu putem într-o zi să realizăm totul, avem un program de 2-3 ani legat de această echipă, să ajungem în prima ligă. Eu sunt trecător pe aici, pe această funcţie şi nu am un contract pe viaţă cu Consiliul Judeţean. Tocmai de aceea i-am anunţat pe cei care fac parte din acest proiect că, atât cât voi mai fi eu preşedinte, dacă începând de iarna anul viitor se continuă cu jucători de 35-40-70 de ani, noi ne retragem din acest proiect.

Nu ne interesează! Acum am înţeles că e echipa că nouă, că trebuie să fim pe o linie de plutire, dar ca să avem performanţă trebuie să promovăm fotbalişti tineri, care au foame de performanţă, care vor să evolueze. Pentru că la o vârstă ajung la saturaţie. Vii pe un contract frumos, stai un an în care faci sau nu faci ceva şi apoi pleci. Nu merge aşa, vreau să fie tineri legaţi sufleteşte de Buzău„, a precizat preşedintele CJ Buzău.