VIDEO | Scenariu de Hollywood în Belgia: 3 echipe luptau pentru titlu, iar campioana s-a decis în minutul 90+4

Royal Antwerp este noua campioană a Belgiei, după ce a marcat golul izbăvitor în minutul 90+4 al ultimei etape.

Înaintea rundei, trei echipe aveau șanse să câștige titlul. Antwerp era lider, cu 46p, și juca pe terenul lui Genk, care adunase 45p. De asemenea, Union SG avea 46p și juca pe teren propriu cu Brugge, ieșită din lupta la titlu (33p).

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk

— Colin Millar (@Millar_Colin) June 4, 2023