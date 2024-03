VIDEO | Șcene șocante la Dubai! Andrey Rublev a fost descalificat după ce a urlat la un arbitru de linie

Jucătorul rus de tenis Andrey Rublev (5 ATP, cs 2) a fost descalificat la turneul de la Dubai, după ce că a țipat în fața unui arbitru de linie.

Incidentul s-a consumat în timpul partidei cu Alexander Bublik (Kazahstan, 23 ATP, cs 7) din semifinale.

Meciul a fost foarte echilibrat, primele două sturi fiind decise la tie-break. ruble și l-a adjudecat pe primul cu 7-4, iar Bublik pe următorul cu 7-5.

Rublev a condus în decisiv cu 2-0 și 4-2, dar Bublik a întorsd scorul la 6-5. La sfârșitul ultimului punct din game-ul cu numărul 11, rusul s-a dus la un arbitru de linie și a țipat în fața lui, reproșându-i că a semnalizat greșit o minge.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024