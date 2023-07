VIDEO | Se încheie o eră la Olympique Marseille! Căpitanul părăsește echipa cu lacrimi în ochi

Clubul francez de fotbal Olympique Marseille se va despărţi de mijlocaşul Dimitri Payet, care mai avea un an de contract.

„Ești o parte foarte importantă a acestui club”, i-a spus președintele lui OM lui Dimitri Payet

Anunțul a fost făcut, într-o conferință de presă, de preşedintele grupării din Ligue 1, Pablo Longoria. „Am decis să nu continuăm aventura împreună cu căpitanul nostru. A fost nevoie de multe săptămâni de gândire, de discuţii”, a precizat oficialul spaniol.

Ulterior i s-a adresat jucătorului, aflat lângă el. „Dimitri, ești o parte foarte importantă a acestui club, ai inspirat mulți suporteri. Am împărtășit momente bune, dar și momente dificile, ai ajutat clubul.

Dacă trebuie să te definesc în două cuvinte, aș spune ‘geniu’ și ‘talent’. „Este o decizie dificilă de luat ca club, dar o luăm știind că este ceea ce este mai bine pentru club.

Nu este un rămas-bun, este un ‘ne vedem curând’. Porțile clubului sunt larg deschise. Vreau să-ți doresc tot binele pentru urmptoarea etapă a carierei tale. OM este, pentru tine, acasă”, a încheiat el.

„Clubul mi-a oferit, astăzi, un ultim antrenament”, a spus, printre lacrimi, Dimitri Payet

A luat cuvântul și Payet, care după a doua frază a izbucnit în lacrimi. „Mi-ar plăcea să continui să joc fotbal. Vin după un sezon foarte dificil, cu puține minute jucate… Va fi greu… Vreau doar să joc, să-mi găsesc din nou plăcerea de a fi pe teren.

Așa cum a spus președintele, am avut întotdeauna o relație sinceră și sinceră. Am avut o discuție cu mult înainte de reluarea antrenamentelor și și-a exprimat sinceritatea. Nu este ușor de digerat, dar cred că are meritul de a fi sincer. și am discutat foarte multe puncte.

Clubul mi-a oferit, astăzi, un ultim antrenament. Mai am plăcerea de a juca… Sfârșitul carierei va fi marcat de revenirea mea aici”, a spus Payet, printre lacrimi, potrivit RMC Sport.

„Nu există furie. Aș fi interpretat greșit dacă clubul nu ar fi fost corect cu mine. Cei din conducere au fost mai mult decât corecți. Asta e fotbalul.

Pe măsură ce anii trec, avem tendința să jucăm mai puțin, dar trebuie să le respectăm deciziile, să respectăm ceea ce pun în practică. Voi fi primul suporter al OM.

Vreau să-mi prezint scuze colegilor… (n.r. – se întrerupe din nou, copleșit de emoție). Am primit o mulțime de mesaje, dar nu am răspuns nimănui, pentru că nu am putut vorbi. Îmi prezint scuze față de ei”, a mai spus atacantul.

Dimitri Payet a marcat 78 de goluri în 326 de meciuri jucate pentru OM

Payet a jucat la OM opt sezoane şi jumătate (2013-2015, iar apoi 2017-2023), totalizând 326 de meciuri, 78 de goluri şi 95 de pase decisive, potrivit statisticilor oferite de club, dar al nu a câştigat niciun trofeu.

În cariera sa, care a mai cuprins cluburile Lille, Saint-Etienne şi Nantes, Payet a jucat 492 de meciuri şi a marcat 103 goluri.

El a avut şi un interludiu la West Ham (2015-2017), cu 49 de partide jucate şi 11 goluri marcate.

La naţionala Franţei s-a remarcat mai ales la EURO 2016, când a marcat un golul care a adus victoria în faţa României (2-1).

Ultimul sezon a fost unul complicat pentru Payet, nereuşind să intre deloc în planurile antrenorului Igor Tudor: cu 26 de apariţii şi 4 goluri.