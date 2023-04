VIDEO | Se știu toți jucătorii calificați pe tabloul principal al CM de snooker! Ronnie O’Sullivan deschide competiția

S-au încheiat meciurile din calificările pentru Campionatul Mondial de snooker, competiție care începe pe 15 aprilie.

Întrecerea va fi găzduită, ca de obicei, de celebrul Teatrul Crucible din Sheffield. Principalul favorit este englezul Ronnie O’Sullivan, liderul clasamentului mondial. De altfel el va intra primul în arenă, urmând să deschidă sesiunea de dimineață.

S-au terminat toate cele 16 meciuri din calificări, care au consemnat și trei victorii la limită, 10-9. Într-una dintre partide, Joe Perry l-a învins pe bunul lui prieten Mark Davis cu 59-55. Asta înseamnă că Davis, aflat pe locul 61 mondial, își pierde statutul de jucător profesionist.

One of the most dramatic finishes you will ever see 🤯

With his professional status and a Crucible place on the line, Mark Davis MISSES match ball pink, and Joe Perry clears up!#JudgementDay pic.twitter.com/UEMawodeWs

