VIDEO | Selecționerul Camerunului explică scandalul din timpul CM! Rigobert Song spune că i-a fost atacată onoarea

Într-un video „scăpat” pe rețelele de socializare, Rigobert Song dă detalii despre scandalul cu portarul Andre Onana din timpul CM din Qatar.

Titularul postului de portar al Camerunului la Campionatul Mondial din Qatar a fost Andre Onana, legitimat la Inter Milano. Acesta a jucat un singur meci, cu Elveția, după care a fost trimis acasă. Selecționerul Rigobert Song a spus, la vremea respectivă, a vor vorba de indisciplină.

Camerun a fost eliminată de la Campionatul Mondial, iar pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț făcut, se pare, de unul dintre oamenii din staff-ul selecționerului, conform Daily Mail. Acesta explică, în detaliu, cum a ajuns să-l excludă din lot pe Onana.

„I-am transmis lui Onana în ziua meciului (n.r. – cu Serbia) că nu mai vreau să lucrez cu el, și a început să plângă.

🚨🇨🇲 Dans cette vidéo Song explique ce qui s’est passé avec Onana

« À l’entraînement, il fait son One man show. En match, il joue avec les risques. Je lui dis: “petit, joue moi le ballon sur les côtés. Il me dit, lui on ne doit pas lui parler. »#sna #song #onana pic.twitter.com/dllwlfxEP7

— Sport News Africa (@snewsafrica) December 8, 2022