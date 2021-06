VIDEO | Serena Williams, abandon la Wimbledon! S-a prăbușit în genunchi și a izbucnit în lacrimi

Legendara sportivă din Statele Unite era la egalitate, scor 3-3, în primul set, cu Aliaksandra Sasnovich, din Belarus (100 WTA), atunci când a fost nevoită să abandoneze partida. Aceasta s-a prăbușit în genunchi pe iarbă. După mai multe încercări de a reveni, Serena s-a prăbușit din nou în genunchi, în urma unui serviciu. În cele din urmă, a izbucnit în lacrimi și a anunțat că nu mai poate continua.

A fost consolată de adversara de 27 de ani și a ieșit de pe teren în aplauzele fanilor ridicați în picioare, în semn de apreciere pentru marea campioană. Din primele informații oferite de Tennis Channel, abandonul a fost provocat de o accidentare în zona genunchiului.

We're heartbroken for you, Serena.

Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021