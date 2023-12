VIDEO | Shaun Murphy a rescris istoria snooker-ului! A realizat break-ul maxim la Shot out în 7 minute și 35 de secunde

Jucătorul englez de snooker Shaun Murphy a devenit primul din istoie care realizează break-ul maxim de 147p la Shot out.

Este o competiție în care primează divertismentul, spectatorii având vopie să se manifeste sonor în timpul frame-urilor.

Se joacă un singur frame, cu o durată de până la 10 minute. În primele 5 minute, jucătorii au 15 secunde la dispoziție pentru a executa lovitura, după care doar 10. Cel care acumulează mai multe puncte este declarat învingător.

Shaun Murphy hits a 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸 in the Shoot Out for the first time ever! 🎯

