Video | Simona Halep și-a anunțat participarea în premieră la turneul de la Charleston

Simona Halep și-a confirmat prezența la turneele din America: Indian Wells și Miami, dar, s-a hotărât să participe după cele două și la un alt turneu.

Turneul WTA 500 de la Charleston, din Carolina de Sud, va fi următoare oprire pentru Simona Halep. Acest turneu reprezintă o premieră pentru prima rachetă a României. Simona a declarat la începutul anului că își dorește ca înainte de retragere să joace la toate turneele din circuitul WTA la care nu a participat până acum.

A message from @Simona_Halep to all of our @CreditOneBank #CharlestonOpen fans. 👋🎾 This #GrandSlam champ is bringing the heat to the #Lowcountry in just 16 days! 🔥 Will you be there to watch as she steps onto the green clay for the first time? pic.twitter.com/zQ0bjz841S

— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) March 17, 2022