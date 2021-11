VIDEO | Solskjaer, demis de la Manchester United! Gestul lui Bruno Fernandes după ultima ruşine

Managerul norvegian a pierdut şi sprijinul fanilor, care l-au huiduit la finalul ultimei umilinţe îndurate în Premier League. După 4-1 pentru Watford, Solskjaer a mers să îi salute pe fanii din sectorul rezervat oaspeţilor. A fost întâmpinat de o ploaie de huiduieli, în timp ce Bruno Fernandes şi-a apărat antrenorul. Portughezul le-a făcut semn suporterilor că jucătorii sunt cei vinovaţi şi le-a cerut să îl respecte pe norvegian.

Bruno Fernandes displays maturity as a captain by gesturing to the Manchester United fans not to boo Ole Gunnar Solskjaer. According to him, the players together with the technical bench are COLLECTIVELY responsible for #MUFC poor performance.

