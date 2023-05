VIDEO | Sorana Cîrstea a câştigat turneul de la Reus! Este al treilea trofeu din cariera româncei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (44 WTA, cs 2) a câştigat turneul WTA 125 de la Reus (Spania).

Ea a învins-o în ultimul act al competiției dotată cu premii totale de 100.000 de euro o pe americanca Elizabeth Mandlik (147 WTA) cu 6-1, 4-6, 7-6 (1). Meciul a durat 2 ore și 17 minute, iar în primul set Cîrstea a realizat două break-uri, la 1-0 și 4-1.

What started out looking like might be a fast win coming for Sori after taking the 1st set 6-1, turned into a fight when Mandlik took the 2nd. She then took a 5-2 lead in the decider, but Sori fought back to force a tiebreak to determine a winner. Sorana Cirstea defeated… pic.twitter.com/EiAn9qN9Pt

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 7, 2023