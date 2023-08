VIDEO | Sorana Cîrstea este în turul 2 la Washington! Românca a fructificat a patra minge de meci

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (32 WTA) are moral bun înaintea ultimului turneu de Mare Șlem al anului, US Open.

Ea s-a calificat în turul 2 la Washington, după ce a învins-o cu 6-4, 7-6 (13) pe croata Petra Martic (36 WTA). meciul a durat o oră și 51 de minute, iar Cîrstea a început în forță, realizând break în game-ul al doilea.

All smiles 😀@sorana_cirstea closes out a titanic tiebreak for the win, 6-3, 7-6(13)!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/p6vbKZHemM

— wta (@WTA) August 1, 2023