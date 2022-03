VIDEO | Sorin Cârţu, înaintea alegerilor de președinte la CS U Craiova: „Vreau să câștigăm campionatul”

Sorin Cârţu, unicul candidat la funcţia de preşedinte al clubului de fotbal CS U Craiova la alegerile din 10 aprilie, a declarat, marţi, într-un interviu, că obiectivul său maxim este câştigarea titlului în noul mandat.

„Aş vrea să continui tot ce s-a făcut bine în perioada asta, adică din 2013 până în 2022, pentru că din punctul meu de vedere a fost o treabă foarte bine făcută. Şi sigur, dacă se poate în perioada asta de doi ani să abordăm dezideratul cel mai important şi să îl şi reuşim, acela de a câştiga campionatul. La ora actuală şi eu am nevoie de club, la fel şi Universitatea cred că are şi ea nevoie de ceea ce reprezint eu.

Aşa că am răspuns prezent la acest demers al patronatului, acela de a organiza nişte alegeri pentru acest post. Aşa cum am spus, obiectivul maxim în noul meu mandat este să câştigăm campionatul. Ar fi important să reuşesc, după ce am reuşit şi ca jucător, şi ca antrenor, dar nu umblu neapărat după acest lucru”, a spus Cârţu în interviul publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului oltean.

„Poziţia este foarte importantă, pentru că este imaginea clubului şi din acest punct de vedere trebuie să îţi dai toată silinţa şi tot ce ştii de fotbal. Eu sper ca experienţa mea ca jucător şi antrenor să fie un atu pentru mine. Experienţa mă ajută, cu siguranţă, dar important e să reuşesc să îi ajut şi pe ceilalţi care sunt în anturajul meu. Eu nu îmi imaginez o viaţă fără să fiu implicat în fotbal… fotbalul este existenţa mea.

Existenţa mea se confundă cu ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova. Pe lângă noi, pe lângă club, sunt majoritatea jucătorilor din Craiova Maxima şi e foarte important să fim împreună, să stăm lângă echipă, pentru că noi dăm imagine în fotbalul românesc prin ceea ce am realizat la vremea respectivă”, a adăugat el.

Cârţu susţine că relaţia cu preşedintele executiv Marian Copilu şi directorul sportiv Ovidiu Costeşin va fi una foarte bună. „Vom colabora foarte bine. Ne cunoaştem foarte bine, vom stabili nişte coordonate pe care să le respectăm, pentru ca atunci când ne intersectăm rezultatul să fie unul pozitiv pentru Universitatea. Pentru că până la urmă toţi ne dorim ca jucătorii să dea randamentul maxim pentru a obţine rezultate”, a explicat el.

Suporterii, cei care vor vota la alegerile din 10 aprilie, sunt foarte importanţi în familia clubului Universitatea Craiova, susţine Cârţu: „Suporterii au fost tot timpul importanţi pentru Universitatea Craiova, au făcut mereu parte din familia Ştiinţei. Nici nu se poate imagina Universitatea fără suporteri. E o simbioză care există de când a apărut această echipă. Iubitorul Universităţii aşteaptă acel campionat şi dacă reuşim să îl luăm cu siguranţă va dori şi mai mult pentru că asta e caracteristica suporterului craiovean”.

Sorin Cârţu este unicul candidat pentru următorul mandat de preşedinte al clubului Universitatea Craiova, perioada depunerii candidaturilor încheindu-se la 26 martie. Scrutinul va avea loc în ziua meciului cu CFR Cluj din 10 aprilie 2022, la vot putând participa cei 4.107 suporteri care deţin abonamente. Secţiile de votare vor fi amplasate în incinta Stadionului ”Ion Oblemenco”.