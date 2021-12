VIDEO | Șumudică, mesaj de ultim moment despre situația sa la Malatyaspor!

Malatyaspor a ajuns la al șaptelea meci consecutiv fără victorie în campionat, iar parcursul dezastruos al formației i-a enervat la culme pe suporteri, care au ieșit în stradă și i-au cerut demisia românului. Cu toate acestea, „Șumi” rămâne pe poziții și a ținut să transmită un mesaj important înaintea următorului joc de campionat.

Antrenorul în vârstă de 50 de ani a postat un mesaj de încurajare pe contul său de Twitter, înaintea confruntării cu fosta sa echipă, Kayserispor. Șumudică a transmis faptul că toată lumea este concentrată pe ceea ce are de făcut și are mare încredere că va reuși să redreseze situația critică din momentul de față.

„Salutare tuturor! Bine ați venit pe contul meu de Twitter. Vreau să profit de această șansă pentru a avea o relație mai strânsă cu fanii fotbalului din jurul lumii. Alături de jucătorii și staff-ul meu, luptăm pentru un rezultat bun contra lui Kayseri. Mulțumesc pentru susținerea voastră! Sper să vă facem fericiți mâine. Toate cele bune!”, a mai spus antrenor român.”, a fost mesajul lui Șumudică.

Good morning. We are starting to feel the vibes for tomorrow's match.

We go ahead with belief in everyone that is part of this club. 🇹🇷🇹🇩 pic.twitter.com/9y3Ow0FR7f

