VIDEO | Surpriză imensă în optimile Cupei Germaniei! Borussia Dortmund, eliminată de o divizionară secundă

Astfel, favorita principală a Cupei Germaniei după eliminarea celor de la Bayern s-a oprit la rândul ei în optimi, scoasă din joc de liderul din liga secundă! Borussia Dortmund a pierdut cu 2-1 în fața celor de la St Pauli după o primă repriză în care gazdele s-au distanțat la două goluri pe tabelă. Trupa din Hamburg a deschis rapid scorul și l-a majorat înainte de pauză după autogolul lui Witsel. Cu toate că Haaland a redus handicapul dintr-o lovitură de la 11m în minutul 58, galben-negrii nu au reușit să evite o înfrângere rușinoasă.

Alături de St Pauli, în sferturi a ajuns și concitadina Hamburger SV care a trecut în deplasare de una dintre revelațiile seoznului dn Bundesliga, FC Koln. Jocul s-a decis la loviturile de departajare, după ce țapii au împins verdcitul la penaltyuri cu un gol reușit în prelungirile prelungirilor. Iar tabloul divizionarelor secunde prezente în antepenultimul act a fost completat de Karlsruher, care a învins o echipă de eșalon inferior. Singura echipă din Bundesliga care a avut câștig de cauză a fost Bochum, care s-a revanșat în fața celor de la Mainz, după eșecul din ultimul meci direct, disputat chiar în etapa din weekendul trecut.

Party like it's 2006 🥳@fcstpauli_EN reach the #DFBPokal quarterfinals for the first time in 16 years 👏#FCSPBVB pic.twitter.com/fHFSUtDoDO

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 18, 2022