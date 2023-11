VIDEO | Surpriză în Superligă! FC Botoșani a egalat Farul, în deplasare, în minutul 89

Echipa Farul a terminat la egalitate cu ultima clasată, FC Botoşani, 1-1 (0-0), pe teren propriu, în etapa a 15-a a Superligii.

Farul a fost egalată de FC Botoșani, pe teren propriu, în minutul 89

Campioana a deschis scorul în meciul care a avut loc la Ovidiu în minutul 61, prin Andrei Artean. Acesta a reluat cu capul, de la aproximativ 12m, dintr-un nucleu de jucători adverți, mingea centrată excelent din corner de Constantin Budescu.

A fost al doilea gol stagional pentru mijlocașul echipei manageriată de Gheorghe Hagi, după cel înscris în etapa a 5-a, tot pe teren propriu, în remiza cu UTA.

FC Botoșani a egalat în minutul 89, după o greșeală imensă în apărarea gazdelor. Florescu a executat un corner, iar Dican a reluat pe jos, lângă bară, la colțul scurt, unde ar fi trebuit să stea un fundaș al Farului.

Cu doar câteva secunde înainte, același Florescu a trimis mingea în bara transversală. FC Botoşani, condusă de interimarul Andrei Patache, după demisia lui Dan Alexa, a avut şi alte ocazii mari de gol, inclusiv două de singur cu portarul.

Echipa oapspete, care venea după patru înfrângeri consecutive, nu are nicio victorie în acest tur de campionat, obținând 7 remize. De partea cealaltă, Farul are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape, plus o înfrângere în Cupa României.