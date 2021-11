VIDEO | Un „mulţumesc” dulce din Elveţia! Surpriza primită de nord-irlandezi

Pentru că i-au ajutat să meargă la Mondial fără să treacă prin barajul de calificare, elveţienii le-au mulţumit într-o manieră originală nord-irlandezilor. Selecţionerul Murat Yakin a expediat cu mâinile lui 9,3 kilograme de ciocolată elveţiană. Câte 100 de grame pentru fiecare minut rezistat în faţa Italiei fără gol primit!

We kept our word, @NorthernIreland 😉 A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate

🇨🇭🍫 @ChocolatCailler #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/fAPUuHmrTf

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 24, 2021