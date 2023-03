VIDEO | Un portar a prins mingea în afara careului, confundându-l cu marcajul de la rugby! Ce sancțiune a primit

Harry Lewis, portarul echipei engleze Bradford, a oferit momente amuzante în timpul meciului din deplasare cu Newport.

Meciul a avut loc în week-end și a contat pentru Etapa a 36-a din a treia ligă engleză. În minutul 21, gazdele au aruncat mingea spre carerul advers, iar Harry Lewis a prins mingea în brațe, deși era cu vreo 4m în afara careului.

Rugby lines on the Rodney Parade pitch led to Bradford City keeper Harry Lewis thinking his box went further out than it actually does…#EFL pic.twitter.com/5LDRg2K5h1

— Edward Walker (@edward_w97) March 11, 2023