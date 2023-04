VIDEO Un român este golgheter în Italia – A înscris 4 goluri în meciul cu AS Roma

Rareș Burnete a înscris patru goluri în meciul câștigat de Lecce U19 în fața celor de la AS Roma U19, scor 5-0, în etapa a 27-a din campionatul Primavera.

Atacantul român a pasat decisiv la golul lui Corfitzen (’21) și a marcat în minutele 43, 63, 64 și 82. Rareș a părăsit terenul după ultima sa reușită.

Burnete a înscris 18 goluri în acest sezon de Primavera și este lider în clasamentul golgheterilor. Poziția secundă este ocupată de italianul Kevin Bruno (Sassuolo U19, 14 goluri).

Lecce are 58 de puncte și se află pe prima poziție în ierarhie. Podiumul este completat de Torino și Fiorentina (câte 48 de puncte), iar AS Roma ocupă locul 4 (47 de puncte).

