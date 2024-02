VIDEO | Victorie mare pentru Sorana Cîrstea! A umilit-o pe Maria Sakkari și este în sferturi la Abu Dhabi

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (26 WTA) s-a calificat în sferturi la Mubadala Abu Dhabi Open.

Ea a avut-o adversară în turul secund pe grecoaica Maria Sakkari (9 WTA, cs 3), pe care a învins-o cu 6-2, 6-1.

20th Top 10 win of her career 👏@sorana_cirstea is all smiles as she knocks out the No.3 seed Sakkari!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/zOIkkIAUty

— wta (@WTA) February 7, 2024