VIDEO | Vipers este „Regina Europei”! A câștigat Liga Campionilor a treia oară la rând

Echipa norvegiană feminină de handbal Vipers s-a impus, pentru a treia oară la rând, în finala Ligii Campijonilor.

Turneul final a avut loc la Budapesta, iar Vipers s-a impus cu 28-24 (14-13) în fața celor de la Ferencvaros. Echipa scandinavă și-a adjudecat trofeul a treia oară la rând.

Vipers a condus meciul de la un capăt la celălalt, iar singura tresărire de orgoliu a formației maghiare s-a consumat la finalul primei reprizei, când a marcat de 32 ori la rând și s-a apropiat la un gol.

