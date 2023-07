VIDEO | Ziua și căzătura în Turul Franței! Plutonul a fost grav afectat după 50km din etapa a 15-a

Caravana Tuturlui Franței la ciclism a fost afectată, a doua zi la rând, de o căzătură, în care au fost implicați mai mulți rutieri.

După 52 de kilometri parcurși din cei 179 pe care rutierii îi au de parcurs între Les Gets Les Portes du Soleil și Saint-Gervais Mont-Blanc, cursa a fost afectată.

Un spectator a vrut să facă cicliștilor din pluton, dar l-a atins cu mâna pe americanul Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Acesta a văzut și a antrenat mai mulți rutieri.

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.

