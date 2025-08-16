Vieira îl laudă pe Stanciu, după debutul cu gol la Genoa: „Este un jucător cu experiență și calitate, aduce calmul de care este nevoie”

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei.

Stanciu va ajuta echipa să fie și mai puternică în ultimii 30 de metri, este convins francezul

„Tricolorul” a fost utilizat titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa şi Vicenza. Echipa patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni.

În primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai a înscris în propria poartă, dublând avantajul. Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, şi a ieşit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

„Sunt foarte mulțumit de jocul pe care l-am jucat. Vicenza a jucat bine, mai ales în prima repriză, și nu am reușit să creăm prea multe.

Cu toate acestea, mi-au plăcut spiritul și disciplina. Am arătat că suntem mai buni fizic și tactic decât am fost în ultimul meci.

Avem jucători care au sosit și au jucat un rol important. Pentru a construi o echipă, ai nevoie de un spirit pozitiv, iar asta a fost evident anul trecut.

Stanciu este un jucător cu experiență și calitate. Îmi aduce calmul și calitatea sa tehnică. Va ajuta echipa să fie și mai puternică în ultimii 30 de metri.

Nu sunt surprins de el, este primul care ajunge în sală și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea lui ne-a ajutat să ne creăm superioritatea la mijlocul terenului.

Carboni este talentat, trebuie să muncească fizic și vrem să-l dezvoltăm.

I-am adus pe acești jucători pentru a crea aceste oportunități. Carboni a arătat niște lucruri interesante, la fel ca Albert și Colombo.

Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a crea o sinergie automată între ei. Dar suntem pe drumul cel bun și trebuie să continuăm să lucrăm, pentru că următorul meci din Serie A va fi o poveste diferită.

Ne descurcăm foarte bine. Avem și jucători importanți pe bancă. Îmi aduc alternative și sunt mulțumit de echipa pe care o am la dispoziție. În atac? Avem numere 9 cu caracteristici diferite.

Vrem să mergem cât mai departe posibil în cupă. Abordarea noastră de astăzi ne arată că suntem ambițioși. Nu a fost ușor, mai ales privind prima repriză.

De aceea sunt fericit, pentru că acestea sunt cele mai dificile meciuri din fotbal și am respectat jocul, intrând cu determinare. Sunt mulțumit de abordarea noastră.

Intenția era să-l schimb pe Vasquez după o oră, pentru că nu s-a antrenat prea mult. Dar Marcandalli avea crampe. Joan e puternic, îi place să câștige. Face parte din această conducere pe care o avem, îmi place.

Martin este un jucător cu abilitatea tehnică de a crea superioritate la mijlocul terenului și de a oferi cu ușurință pase decisive. Are libertatea de a intra în interior sau de a oferi spațiu pe partea stângă.

El și Gronbaek au jucat un meci interesant. Trebuie să ne îmbunătățim în defensivă, dar este un jucător foarte important.

Când ești într-o formă bună tactic și fizic, echipa este mai puternică cu un antrenor. Dorința directorului a fost să aducă mai multă calitate tehnică.

Acum trebuie să jucăm cealaltă parte a jocului: trebuie să ne apărăm mai bine și să primim mai puține ocazii: trebuie să fim mai solizi ca echipă”, a spus Vieira, potrivit genova24.it.