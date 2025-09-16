Viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League a fost învinsă în campionat

Rakow Czestochowa, viitoarea adversară a Universității Craiova, a fost învinsă acasă de Gornik Zabrze cu scorul de 1-0, luni seara, într-o partidă din din etapa a opta a prime ligi poloneze de fotbal.

Senegalezul Ousmane Sow (14) a marcat singurul gol al partidei. Fundașul român Bogdan Racovițan a fost schimbat la pauză.

În clasament, pe primul loc se află Wisla Plock, cu 16 puncte (7 jocuri), urmată de Gornik Zabrze, 15 p (8 j), KS Cracovia, 14 p (7 j), Korona Kielce, 14 p (8 j), etc. Legia, echipă antrenată de Edward Iordănescu, se află pe 6, cu 10 puncte (6 j).

Rakow ocupă locul 16 (antepenultimul), cu 6 puncte (6 jocuri). Universitatea Craiova o va întâlni pe Rakow în deplasare în prima etapă a Conference League, pe 2 octombrie.