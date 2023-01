Viitorul lui Didier Deschamps se decide pe 7 ianuarie! Contractul selecționerului Franței a expirat pe 31 decembrie

Naționala de fotbal a Franței, vicecampioană mondială, nu mai are selecționer din 31 decembrie, când a expirat contractul lui Didier Deschamps.

Federația franceză vrea contract până în iulie 2024, Didier Deschamps cere unul până în 2026

Sâmbătă, 7 ianuarie, are loc Adunarea Generală a Federației Franceze de Fotbal (FFF), când se va decide viitorul lui Didier Deschamps. Președintele instituției a dat asigurări că nu se gândește la plecarea selecționerului, dar părțile nu au ajuns la un consens.

Discuțiile vor continua și în zilele următoare și se vor axa pe durata înțelegerii. Publicația franceză RMC Sport informează că Noel Le Graet, președintele FFF, îl vrea pe Deschamps pe banca naționalei doar până la finalul Campionatului European din 2024.

De partea cealaltă, Jean-Pierre Bernes, agentul lui Didier Deschamps, cere ca înțelegerea să fie valabilă până după Campionatul Mondial din 2026.

Se pare că până la urmă se va ajunge la un compromis din partea federației și a lui Deschamps: contract până la sfârșitul lui iulie 2024, Campionatul European urmând să se încheie pe 14, cu posibilitatea prelungirii cu 2 ani.

Didier Deschamps va juca în forță, pentru că are pe ce să se bazeze: a jucat finala CE din 2016, a câștigat titlul mondial în 2018 și a jucat finala mondială anul trecut. în plus, are susținerea președintelui țării, Emmanuel Macron.