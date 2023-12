Viitorul lui Tom Lockyer în fotbal este incert! Căpitanului lui Luton i s-a montat un defibrilator

Căpitanul echipei Luton, Tom Lockyer, va consulta cardiologii la începutul anului viitor pentru a decide viitorul său în fotbal.

Jucătorul, care pe 3 decembrie a împlinit 29 de ani, a suferit un stop cardiac în timpul unui meci de la jumătatea lunii decembrie.

El a mulţumit personalului medical care i-a salvat viaţa şi i-a sfătuit pe oameni să înveţe tehnicile de resuscitare.

„Aş dori doar să spun că sunt foarte bine şi mă simt foarte bine după stopul cardiac pe care l-am suferit la Bournemouth. Motivul pentru care sunt atât de bine se datorează acţiunilor eroice ale jucătorilor, stafului, medicilor şi paramedicilor.

Tom Lockyer has provided an update via Instagram:

I would just like to say that I am doing very well and feeling very much myself after the cardiac arrest I suffered in Bournemouth. The reason I'm doing so well is all down to the heroic actions of the players, staff, doctors…

December 31, 2023