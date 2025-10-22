Villarreal – FC Barcelona nu se va juca la Miami. Anunțul ligii spaniole

Liga Spaniolă de Fotbal a anunţat marţi seara că renunţă la mutarea meciului de campionat dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite, notează news.ro.

„LaLiga doreşte să informeze că, în urma discuţiilor cu promotorul meciului de la Miami, acesta a anunţat decizia sa de a anula evenimentul din cauza incertitudinii generate în ultimele săptămâni în Spania”, scrie LaLiga într-un comunicat, regretând că nu poate profita de „această oportunitate istorică” de a organiza pentru prima dată un meci de campionat în străinătate.

Această iniţiativă a fost denunţată în unanimitate de cluburile spaniole în ultimele zile, în frunte cu Real Madrid, dar şi de jucătorii Barcelonei, printre care şi olandezul Frenkie de Jong.

La apelul Sindicatului jucătorilor spanioli (AFE), toate echipele din Liga au refuzat să joace primele secunde ale meciurilor din weekendul trecut, pentru a protesta faţă de acest proiect de disputare a meciului la Miami. Presiunea s-a accentuat în ultimele ore, în special în urma declaraţiilor jucătorilor de la Real Madrid Thibaut Courtois şi Dani Carvajal, care au afirmat că desfăşurarea acestui meci în Statele Unite ar fi „denaturat competiţia” şi ar fi avantajat Barça.

Primele bilete pentru meciul care urma să se dispute în 20 decembrie pe Hard Rock Stadium ar fi trebuit să fie disponibile în această săptămână, dar vânzarea în avans a fost „amânată” pe termen nelimitat, având în vedere contextul din Spania.