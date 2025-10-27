Vinicius, criză de nervi în El Clasico! Brazilianul amenință că pleacă de la Real după ce a fost schimbat de către Xabi Alonso

Vinicius Junior a fost protagonistul unui moment tensionat în El Clasico, după ce Xabi Alonso a decis să-l schimbe în minutul 72 al derby-ului dintre Real Madrid și Barcelona. Vedeta braziliană, aflată într-o formă excelentă pe Santiago Bernabeu, nu și-a ascuns frustrările, fiind surprins de camere în timp ce își manifesta public nemulțumirea față de decizia antrenorului.

„Eu? Eu, mister?! Mereu eu! Mai bine plec de la echipă, plec!”, au fost cuvintele lui Vinicius, care s-a grăbit spre vestiare imediat după ce arbitrul de rezervă i-a indicat numărul pe tabelă. Xabi Alonso a încercat să tempereze spiritele: „Haide, Vini, Dumnezeule!”, dar tensiunea a rămas palpabilă pe banca galacticilor.​

Chiar dacă nervii au dus la un moment tensionat, Vinicius a revenit ulterior pe bancă, convins de antrenorul de portari Luis Llopis. În urma meciului, care a fost marcat de șase cartonașe galbene și un roșu, Vinicius a clarificat situația într-o declarație adresată fanilor: „Așa este Clasico, se întâmplă multe lucruri pe teren și în afara lui. Încercăm să menținem echilibrul, dar nu este întotdeauna posibil. Nu am vrut să jignim pe nimeni, nici pe jucătorii tineri, nici pe fani. Hala Madrid!”