Violenţe în Brazilia: O persoană a murit în timpul unei operaţiuni a poliţiei împotriva ultraşilor din Rio

O operaţiune fulger a poliţiei braziliene, împotriva „infractorilor” din rândul grupurilor de suporteri din Rio de Janeiro, s-a soldat cu moartea unui suspect, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP.

Alţi doi suspecţi au fost arestaţi şi peste 70 de percheziţii au fost efectuate în cadrul acestei operaţiuni de amploare care viza grupurile de ultraşi ale cluburilor Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo şi Fluminense, cele patru cluburi istorice din Rio. Suspecţii foloseau nume de cod pe reţelele de socializare pentru a „se întâlni pentru bătăi (…) care au provocat recent morţi şi răniţi”, a precizat poliţia locală într-un comunicat.

Săptămâna trecută, două persoane au murit în urma unor bătăi între suporteri în Rio, unde duminică va avea loc derbiul dintre Flamengo şi Vasco, un meci considerat de mare risc, pe stadionul Maracana. Anchetatorii spun că au „identificat infractori care se dau drept suporteri pentru a comite jafuri sau omoruri”.

Arme de asalt confiscate

Suspectul ucis în timpul acestei operaţiuni, denumită „Pax Stadium”, a intrat „în conflict” cu agenţii, a precizat poliţia, fără a da mai multe detalii. În timpul operaţiunii au fost confiscate arme de asalt şi muniţie, iar sediile mai multor grupuri de suporteri au fost percheziţionate. „Criminalii nu sunt suporteri, fără violenţă în fotbal”, a postat guvernul statului Rio de Janeiro pe profilul său de Instagram.

„Nu este vorba de a combate grupurile de suporteri, care sunt autorizate de lege”, a precizat poliţia.

Violenţa în fotbal este un subiect îngrijorător în America de Sud. La 20 august, un meci din Copa Sudamericana, un turneu continental, a trebuit să fie întrerupt din cauza confruntărilor violente dintre suporterii clubului argentinian Independiente şi cei ai clubului Universidad de Chile. S-au înregistrat doar cazuri de răniri uşoare.