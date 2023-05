Violenţe pe AZ Stadion din Alkmaar: Suporterii gazdelor au atacat zona în care se aflau familiile jucătorilor de la West Ham – VIDEO

Un grup de suporteri ai echipei AZ Alkmaar a atacat o zonă în care se aflau prietenii şi familiile jucătorilor formaţiei West Ham, la finalul meciului care a adus calificarea grupării engleze în finala Conference League, relatează bbc.com.

Potrivit sursei citate, fotbaliştii Michail Antonio şi Said Benrahma au încercat să intervină.

“Au fost scene îngrozitoare”, spune Alistair Bruce-Ball, de la BBC, care a precizat că a văzut cum fani AZ loveau cu pumnii.

Săptămâna trecută, la meciul retur dintre cele două echipe, a existat un conflict între membri ai familiilor jucătorilor de la AZ Alkmaar şi fani West Ham.

“Va trebui să aştepptăm ca lucrurile să se calmeze, dar cea mai mare problemă este că s-a întâmplat în zona în care sunt familiile jucătorilor. Acolo a apărut problema şi mulţi jucători erau nervoşi pentru că nu reuşeau să vadă dacă membrii familiilor lor sunt ok. Va trebui să îi întrebăm pe oficiali ce s-a întâmplaat cu adevărat. Eu pot doar să spun că jucători au fost implicaţi pentru că era o zonă pentru familii”, a declarat tehnicianul David Moyes.

El a precizat că şi apropiaţii săi erau în zona în care au avut loc incidentele. “Dacă am fost îngrijorat? Da, familia mea era acolo şi aveam prieteni acolo”.

West Ham fans defending the stairs as hordes of black hooded AZ Alkmar fans tried to get into the family section… 🇳🇱👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R8BlFEHXOS

— Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023