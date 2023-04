Viorel Moldovan, impresionat de un puști din naționala U16 a României: „O să-l vedem, în scurt timp, în Liga 1”

Naționala de fotbal U16 a României a încheiat pe Locul 4 turneul de la Montaigu (Franța), după ce a pierdut finala mică în fața echipei gazdă.

„Am văzut două jocuri foarte bune ale băieților noștri”, a recunoscut Viorel Moldovan

Micii tricolori au câștigat Grupa C, după 1-1 cu Coasta de Fildeș, 1-0 cu Maroc și 1-0 cu Mexic. În semifinale, au cedat cu 7-8 la loviturile de departajare în fața Angliei, iar în finala mică au fost învinși de Franța cu 0-2.

Viorel Moldovan laudă performanța realizată de echipa pregătită Nicolae Roșca și atrage atenția asupra valorii competiției.

„Turneul de la Montaigu este foarte renumit, are 50 de ani de istorie. Foarte mulți actuali și foști fotbaliști mari au participat ca juniori, cu echipele naționale sau de club, la acest turneu.

Inclusiv Gică Hagi, Mbappe, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, mulți, foarte mulți. Trebuie să apreciem acest loc 4. Puteam fi chiar mai sus, cu puțină șansă în semifinala cu Anglia, pierdută 8-7 la penalty-uri, după 0-0 în timpul regulamentar.

Am fost invitat de organizatorii competiției, am dat lovitura de începere la meciul România – Mexic. Eram în zonă, la Nantes, am fost la semifinala de Cupa Franței, Nantes – Lyon.

Am văzut două jocuri foarte bune ale băieților noștri, chiar mi-a plăcut ce am văzut. Mi-a plăcut echipa, mi-a plăcut grupul. Unitatea contează foarte mult. După victoria cu Mexic i-am felicitat pe jucători și i-am încurajat pentru viitor”, a declarat fostul internațional pentru gsp.ro.

„O să-l vedem, în scurt timp, în Liga 1”, a spus Viorel Moldovan despre Iustin Doicaru

Fostul atacant al naționalei României l-a remarcat pe Iustin Doicaru și nu exclude să-l vadă cât de curând în echipa Farului.

„Mi s-a părut un grup interesant, cu potențial. Este o generație talentată. Am discutat cu multă lumea în Franța și au fost numai cuvinte de apreciere la adresa acestor copii.

Există potențial, dar trebuie să avem răbdare. Sigur, la nivel juvenil se pot întâmpla multe, să câștigi împotriva unor țări cu fotbalul dezvoltat, ceea ce am mai reușit și noi.

Această generație a învins Spania, 2-1, și a terminat la egalitate cu Anglia. În semifinala cu Franța am jucat foarte bine, chiar dacă am pierdut 2-0, au fost mici diferențe. Am avut și noi ocazii.

Atacantul Iustin Doicaru, de la Farul, mi-a plăcut cel mai mult. Nu știu ce face Hagi, dar îi găsește. M-a uimit acest băiat, prin versatilitatea de care dă dovadă la vârsta asta. Poate juca atacant central, și o face bine, cu spatele la poartă, caută contactul cu adversarul.

Nu-i este frică, știe să pivoteze și să întoarcă cu fundașul în spate, nu pierde mingea. Scoate faulturi, dezvoltă jocul, leagă echipa de el. Chiar mi-a lăsat o impresie excelentă, atât ca 9 clasic, cât și ca jucător de bandă.

Am văzut o atitudine senzațională la el. Are reacție bună imediat după pierderea mingii, declanșează presingul de recuperare. E greu de anihilat de fundași. Are un fizic foarte bun. Are niște calități fizice, tehnice și tactice excelente pentru 16 ani.

O să-l vedem în scurt timp în Liga 1. Gică Hagi o să vândă pe cineva din atac și-o să-i facă loc. Poate să plece Mazilu și vine Doicaru, un stângaci interesant, puternic. Mi-a lăsat impresia că are multă experiență”, a mai spus Viorel Moldovan.